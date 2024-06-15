علماء يدشنون "توأماً رقمياً" لكوكب الأرض

الوكيل الإخباري- أقام علماء محاكاة رقمية عالية الدقة لكوكب الأرض لتوفير معلومات موثوقة عن الطقس المتطرف وتغير المناخ.

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ويحاكي "التوأم الرقمي" المدعوم بالذكاء الاصطناعي التفاعل بين الظواهر الطبيعية والأنشطة البشرية للتنبؤ بتأثيرها على أنظمة المياه، والغذاء، والطاقة، وغيرها حسب موقع "يورونيوز".



ويأمل المشروع، الذي فعّلته المفوضية الأوروبية في 10 يونيو (حزيران) بتمويل يزيد عن 315 مليون يورو من برنامج أوروبا الرقمية، توفير طريقة لاختبار السيناريوهات التي ستساعد صناع السياسات والعلماء على الاستعداد للمستقبل.



وتقول العالمة مارغريت فيستاغر، إن "إطلاق Destination Earth، يعني أنه يمكن مراقبة التحديات البيئية التي تساعدنا في التنبؤ بسيناريوهات المستقبل كما لم نفعل من قبل، ما يجعل المستقبل بين أيدينا حرفياً".

وتضيف "يتألف DestinE من نموذجين أحدهما يركز على التكيف مع تغير المناخ والآخر على الظواهر الجوية المتطرفة، والتي تعتمد على البيانات من مصادر مثل كوبرنيكوس. ومن المتوقع أن يتطور باستمرار على مدى السنوات القادمة، ويكمل نسخة رقمية كاملة من الأرض بحلول 2030".



أول قارة محايدة وقال بيتر باور، الشريك المؤسس للمشروع: "إذا كنت مثلاً تخطط لبناء سد بارتفاع مترين في هولندا، على سبيل المثال، فيمكنني مراجعة البيانات في توأمي الرقمي لمعرفة إذا كان سيحمي من الأحداث المتطرفة المتوقعة في عام".



وتخطط أوروبا، لتصبح أول قارة محايدة للمناخ بحلول 2050. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يمكّن هذا المشروع من المزيد من التنمية المستدامة ودعم السياسات البيئية في السنوات القادمة.



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