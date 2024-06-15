السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

من هن "مؤنسات الحرم"؟.. تعرف على قصة نساء مكة في يوم عرفة

وصول 45 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عشية عيد الأضحى

سرايا القدس تبث مقتطفات من حياة أسير إسرائيلي قتل بغزة

رئيس وأسرة جامعة البلقاء التطبيقية يهنئون جلالة الملك بحلول عيد الأضحى المبارك

40 عاماً لتخطي سوء معاملة طفل !

علماء يدشنون "توأماً رقمياً" لكوكب الأرض

تونس تُعفي العراقيين والإيرانيين من تأشيرة الدخول

وزير الزراعة يفتتح مصنع تحضين الفطر في الطفيلة

كتائب القسام تكشف عن كمين مركب صبيحة يوم عرفة

خلال الحر .. طريقة بسيطة لابعاد البعوض بلا مبيدات

السبت، 15-06-2024 03:50 م

علماء يدشنون "توأماً رقمياً" لكوكب الأرض

20246121722569010U


الوكيل الإخباري- أقام علماء محاكاة رقمية عالية الدقة لكوكب الأرض لتوفير معلومات موثوقة عن الطقس المتطرف وتغير المناخ.

اضافة اعلان


ويحاكي "التوأم الرقمي" المدعوم بالذكاء الاصطناعي التفاعل بين الظواهر الطبيعية والأنشطة البشرية للتنبؤ بتأثيرها على أنظمة المياه، والغذاء، والطاقة، وغيرها حسب موقع "يورونيوز".


ويأمل المشروع، الذي فعّلته المفوضية الأوروبية في 10 يونيو (حزيران) بتمويل يزيد عن 315 مليون يورو من برنامج أوروبا الرقمية، توفير طريقة لاختبار السيناريوهات التي ستساعد صناع السياسات والعلماء على الاستعداد للمستقبل.


وتقول العالمة مارغريت فيستاغر، إن "إطلاق Destination Earth، يعني أنه يمكن مراقبة التحديات البيئية التي تساعدنا في التنبؤ بسيناريوهات المستقبل كما لم نفعل من قبل، ما يجعل المستقبل بين أيدينا حرفياً".
وتضيف "يتألف DestinE من نموذجين أحدهما يركز على التكيف مع تغير المناخ والآخر على الظواهر الجوية المتطرفة، والتي تعتمد على البيانات من مصادر مثل كوبرنيكوس. ومن المتوقع أن يتطور باستمرار على مدى السنوات القادمة، ويكمل نسخة رقمية كاملة من الأرض بحلول 2030".


أول قارة محايدة وقال بيتر باور، الشريك المؤسس للمشروع: "إذا كنت مثلاً تخطط لبناء سد بارتفاع مترين في هولندا، على سبيل المثال، فيمكنني مراجعة البيانات في توأمي الرقمي لمعرفة إذا كان سيحمي من الأحداث المتطرفة المتوقعة في عام".


وتخطط أوروبا، لتصبح أول قارة محايدة للمناخ بحلول 2050. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يمكّن هذا المشروع من المزيد من التنمية المستدامة ودعم السياسات البيئية في السنوات القادمة.

24



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024612154950675B

إيلون ماسك يسحب دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي"

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google

السر الخفي وراء اسم غوغل

اع980

كيفية تنزيل مقاطع فيديو تيك توك بدون خيار الحفظ؟

ةهحج

FBVideoDown - أفضل طريقة لتنزيل مقاطع الفيديو من الفيسبوك على الإنترنت

رتههعخ

أسهل طريقة لتنزيل مقاطع الفيديو والصور من إنستغرام مجانًا

1678695149_13_1678695149_NLQCXLfHIQ

احذر هذا الضوء .. علامة تكشف أن كاميرا هاتفك مخترقة