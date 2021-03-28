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الأحد، 28-03-2021 03:28 م

علماء يكتشفون السبب الأكثر شيوعا لوفاة رواد الفضاء

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الوكيل الاخباري - توصل علماء روس، بعد تحليل البيانات من أكثر من مائة شخص زاروا المدار، إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأكثر شيوعا للوفاة بين رواد الفضاء.

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وسيتم تقديم التقرير المشترك للباحثين من معهد "إيزميروف" للبحوث العلمية للطب المهني، ومركز "بيرنازيان" الفيدرالي الطبي للفيزياء الحيوية ومعهد المشاكل الطبية الحيوية (IBMP) التابع لأكاديمية العلوم الروسية في الندوة الدولية "الإنسان في الفضاء"، التي ستعقد في الفترة من 5 إلى 8 أبريل/نيسان في موسكو.

 

حلل العلماء بيانات من 118 رائد فضاء سوفيتيا وروسيا، وكانت فترة المراقبة 60 عامًا تقريبًا (من يناير/كانون الثاني 1960 إلى ديسمبر/كانون الأول 2018). خلال هذا الوقت، مات 37 شخصًا. كما اتضح، مات 48.65% من أمراض القلب والأوعية الدموية، و27.03% من الأورام الخبيثة. في حين ارتبطت 16.22% من الحالات بأسباب خارجية.

ويبلغ متوسط عمر المتوفى 64.4 سنة.
ولاحظ مؤلفو المقال أنه لا تزال هناك بيانات غير كافية لتقييم تأثير السفر إلى الفضاء على الصحة على المدى الطويل.


يذكر أن سبب وفاة أول رائد فضاء، يوري غاغارين، لم يكن مرضا. توفي بشكل مأساوي في 27 مارس/آذار 1968، أثناء قيامه برحلة تدريبية على متن طائرة"ميغ-15يو تي أي".

 

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