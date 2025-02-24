علي بابا تعتزم استثمار 53 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

وكانت علي بابا، عملاقة التجارة الإلكترونية، قالت إن لديها خططا للاستثمار في القطاع خلال الإعلان عن نتائج أعمالها يوم الجمعة الماضي، لكنها لم تذكر رقما محددا حينها.
وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 280.15 مليار يوان (39 مليار دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول، متجاوزة تقديرات المحللين بشكل طفيف، ومحققة زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقالت الشركة إن إجمالي مبلغ الاستثمار يتجاوز إنفاق الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية على مدار العقد الماضي.
وبدأت الشركة العام الحالي في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي في الصين حيث اجتذبت مستثمرين بصفقات تجارية إستراتيجية. وارتفع سهمها بأكثر من 68% هذا العام حتى أحدث التداولات.
وقالت الشركة في مدونتها الرسمية إنها تتصور أن تصبح شريكا رئيسيا للشركات التي تعمل على تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي مع تطور النماذج والحاجة إلى كميات متزايدة من القوة الحاسوبية.
الجزيرة
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