الأربعاء 2026-07-08 03:01 م

عندما تتحول مشاعرك إلى أزرار.. مستقبل الألعاب يبدأ

ثشي
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   تستكشف لعبة الواقع الافتراضي الجديدة "Rekindle" مستقبلًا قد تصبح فيه المشاعر وسيلة للتحكم داخل الألعاب، إذ تعتمد على تتبع تعابير وجه اللاعب وتحليلها بدلًا من استخدام أزرار التحكم التقليدية.اضافة اعلان


وتستخدم اللعبة تقنية تتبع الوجه في نظارة Samsung Galaxy XR لتحويل تعابير مثل الابتسامة أو الدهشة إلى أوامر تساعد اللاعب على التفاعل مع أحداث القصة.

وتدور تجربة اللعبة حول الذاكرة والهوية والتعاطف، في عالم خيالي تم فيه محو الهويات الجنسية، حيث يجمع اللاعب ذكريات لفهم القصة.

ورغم أن التقنية قد تجعل الألعاب أكثر واقعية، فإنها تثير مخاوف بشأن الخصوصية بسبب جمع بيانات عاطفية حساسة، فيما يرى الباحثون أن هذه التقنيات قد تُستخدم مستقبلًا في مجالات مثل العلاج النفسي والتدريب.
 
 


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