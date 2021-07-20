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الثلاثاء، 20-07-2021 02:35 م

عودة آبل للتسمية القديمة مع آيفون 12s

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الوكيل الإخباري - فيما سبق كانت آبل تطلق إصدارات تحمل نفس الرقم في عامين متتاليتين، وهو ما حدث مع هواتف مثل آيفون 6 وآيفون 6s، وحتى إصدار آيفون X الأحدث، والذي تُبع بإصدار آيفون Xs في العام المقبل لإطلاقه.

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وقد تلجأ أبل لهذه التسمية، خصوصًا أن مصادر قريبة من الشركة قد ذكرت أنه وكالعادة- سيأتي الآيفون الجديد مع تغييرات طفيفة مقارنةً بالجيل الحالي وهو سبب أدعى قد يجعل أبل تتمسك بالتسمية القديمة من ناحية، وتتجنب رقم 13 المكروه من ناحية أخرى.


وما أثبت أن ثقافات عديدة فعلًا تكره رقم 13 هو استطلاع رأي أجراه أحد المواقع. والذي قد انتهى بتصويت حوالي 75% من المستخدمين بأنهم يريدون أن يأتي الآيفون القادم بأي اسم عدا اسم “آيفون 13”!

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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