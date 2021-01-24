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الأحد، 24-01-2021 12:10 م

عودة العلامة الزرقاء لمستخدمي تويتر

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الوكيل الإخباري _ كشفت منصة تويتر عن إمكانية حصول المزيد من حسابات تويتر على علامة التحقق الزرقاء ، حيث ستستأنف الشبكة الاجتماعية عملية التحقق بداية. 

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حيث اشارت تويتر الى إنها تعيد إطلاق بوابة تطبيق الخدمة الذاتية للجمهور لتقديم طلب للتحقق في عام 2021، ووفقاً للمنصة، لكي يتم التحقق من الحساب يجب أن يكون ملحوظاً ونشطاً وهناك العديد من أنواع الحسابات البارزة عبر تويتر، وهي :

 

الحكومية، والشركات والعلامات التجارية والمنظمات غير الربحية والمنظمات الإخبارية والصحفيون، ووسائل الترفيه، والرياضة والرياضات الإلكترونية، والنشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين.

وأوضحت المنصة أنها تلقت اقتراحات لإضافة المزيد من الفئات بما في ذلك الأكاديميون والعلماء والقادة الدينيون. وأنها تخطط لإضافة فئات مخصصة لهذه الفئات في وقت لاحق من هذا العام.

 


وقد يفقد المرء شارة التحقق الزرقاء إذا قام بتغيير اسم حسابه، أو إذا أصبح حسابه غير نشط. أو غير كامل، أو إذا لم يعد في الوضع الذي تم التحقق منه في البداية. مثل مسؤول حكومي منتخب يترك منصبه، وإذا كان الحساب لا يفي بطريقة أخرى بمعايير تويتر للتحقق.

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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