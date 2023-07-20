الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

عودة خدمات "واتساب" للعمل بعد عطل مفاجئ

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الخميس، 20-07-2023 12:32 ص

عودة خدمات "واتساب" للعمل بعد عطل مفاجئ

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الوكيل الإخباري - عادت خدمات تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية للعمل بعد توقفها لفترة قصيرة فجر اليوم الخميس.

وكانت تقارير تقنية ومستخدمون قد أفادوا بوجود خلل في تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية، فجر اليوم الخميس.

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ووفق التقارير، فإن التطبيق كان لا يتيح إرسال الرسائل بسهولة، كما أنه لم يكن يعمل على الكمبيوتر أيضا.

وأشار موقع Down Detector المتخصص برصد الانقطاعات التي تشهدها المواقع الإلكترونية والتطبيقات، إلى أن عددا كبير من المستخدمين من دول عديدة أبلغوا عن المشكلة في "واتساب".


وقالت خدمة "واتساب" عبر حسابها على "تويتر": "نحن نعمل بسرعة لحل مشكلة الاتصال مع تطبيق واتساب وسنقوم بإطلاعكم على آخر المستجدات في أقرب وقت ممكن".

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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