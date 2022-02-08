غرامات قياسية قد تطال غوغل في أوروبا

الوكيل الإخباري - رفعت PriceRunner في السويد دعوى قضائية في محكمة ستوكهولم ضد شركة غوغل، لمطالبة الأخيرة بتعويض قد تصل قيمته إلى 2.1 مليار يورو.

اضافة اعلان



وتبعا لمحامي PriceRunner فإن "غوغل مطالبة بالتعويض لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، واستعمالها ممارسات مخالفة لمبادئ المنافسة الإلكترونية خلال الترويج لخدمات Google Shopping على حساب خدمات أخرى".



وطالبت PriceRunner بتعويضها عن الأرباح التي كانت من الممكن أن تجنيها في بريطانيا منذ العام 2008، والأرباح التي كان من المحتمل أن تحصل عليها في السويد والدنمارك منذ عام 2013، ولم تستبعد أن تطالب غوغل بمبالغ أكبر كتعويض لها عن "الضرر المتراكم بشكل يومي" على حد ادعاءاتها.



ومن جهته قال ، ميكائيل ليندال الرئيس التنفيذي لـ PriceRunner :"نطالب بالتعويضات عن الأضرار التي سببتها لنا غوغل على مر السنين بسبب سوء استغلالها لموقعها المهيمن في العالم الإلكتروني، وذلك عن طريق قطع حركة المرور عن خدمات مقارنة الأسعار بهدف الترويج للمنتجات التي تهمها، فضلا عن إعطائها الأفضلية في البحث الإلكتروني لتلك المنتجات".

روسيا اليوم