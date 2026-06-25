غلاف جوي غير متوقع لكوكب خارج المجموعة الشمسية

ويُعد الكوكب من أكثر العوالم تطرفًا، إذ تغطي أجزاء واسعة من سطحه محيطات من الحمم البركانية المنصهرة، ويدور حول نجمه في 0.7 يوم فقط، ما يجعله شديد القرب منه ومرتفع الحرارة.
وأظهرت التحليلات أن غلافه الجوي يتكوّن أساسًا من أول أكسيد الكربون، مع كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى نسب مرتفعة من الهيدروجين، ما يشير إلى نشاط جيولوجي وبركاني مستمر يساهم في تغذية الغلاف الجوي.
كما رجّح الباحثون احتمال تشكل غيوم قد تؤثر مؤقتًا على درجات الحرارة، ما يجعل الكوكب نظامًا ديناميكيًا معقدًا وليس مجرد عالم منصهر شديد الحرارة.
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