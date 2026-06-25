غلاف جوي غير متوقع لكوكب خارج المجموعة الشمسية

الوكيل الإخباري- رصد تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي غلافًا جويًا غير اعتيادي للكوكب الخارجي "55 كانكري إي" (55 Cancri e)، وهو كوكب صخري فائق الحرارة يقع على بعد نحو 41 سنة ضوئية من الأرض.

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ويُعد الكوكب من أكثر العوالم تطرفًا، إذ تغطي أجزاء واسعة من سطحه محيطات من الحمم البركانية المنصهرة، ويدور حول نجمه في 0.7 يوم فقط، ما يجعله شديد القرب منه ومرتفع الحرارة.



وأظهرت التحليلات أن غلافه الجوي يتكوّن أساسًا من أول أكسيد الكربون، مع كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى نسب مرتفعة من الهيدروجين، ما يشير إلى نشاط جيولوجي وبركاني مستمر يساهم في تغذية الغلاف الجوي.