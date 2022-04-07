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الخميس، 07-04-2022 11:54 ص

غوغل.. اكتشاف برمجيات تجسس زرعت بالخفاء بتطبيقات صلاة المسلمين

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الوكيل الاخباري- حظرت غوغل عشرات التطبيقات من متجر "غوغل بلاي" بعد اكتشاف تضمنها ثغرات تجمع بيانات المستخدمين بالخفاء.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنل" إلى اكتشاف برمجية زرعت في تطبيقات تتعلق بصلاة المسلمين تم تحميلها على أكثر من 10 ملايين جهاز، عثر عليها أثناء إجراء تدقيق على نقاط الضعف في تطبيقات أندرويد من قبل باحثين متخصصين.

وأوضح التقرير أن شركة "ميجرمنت سيستمز"، ومقرها بنما، والتي لها علاقة بهذه البرمجية، وجد أنها ترتبط بمقاول يعمل في مجال الاستخبارات الإلكترونية في فيرجينيا، يعمل لصالح وكالات الأمن القومي الأميركي.

وتلفت الصحيفة إلى أن "ميجرمنت سيستمز" دفعت للمطورين في جميع أنحاء العالم لإضافة "كود خاص" في تطبيقاتهم.

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