"غوغل" تؤكد خططها لدمج كروم أو إس مع أندرويد

وفي تصريحات نقلها موقع gsmarena واطلعت عليها "العربية Business"، قال سامات:
"سنعمل على دمج نظامي كروم أو إس وأندرويد في منصة واحدة... أنا مهتم جدًا بكيفية استخدام الناس لأجهزة الكمبيوتر المحمولة اليوم وما الذي ينجزونه".
وتأتي هذه الخطوة بعد تطوير ملحوظ لنظام أندرويد، حيث أضافت غوغل ميزات مخصصة للشاشات الكبيرة، مثل:
وضع سطح المكتب
نوافذ متعددة محسّنة
تحكم متقدم في تحجيم الشاشة
وتهدف غوغل من خلال هذا الدمج إلى تعزيز قدرتها التنافسية أمام جهاز iPad من آبل، وتمكين أجهزة أندرويد اللوحية من أداء مهام مكتبية بشكل أفضل. كما تشير تقارير إلى أن غوغل تعمل على تطوير جهاز لابتوب جديد من فئة Pixel لدعم هذا الاتجاه التكاملي.
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