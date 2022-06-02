الخميس 02-06-2022
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الخميس، 02-06-2022 10:28 ص

غوغل تتيح استخدام الأوامر الصوتية في تطبيق الخرائط

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الوكيل الإخباري - تلقى تطبيق ”غوغل“ لنظام تشغيل ”Android“ تحديثًا يوفر ”القدرة على استخدام الأوامر الصوتية“ في أثناء استخدام تطبيق ”خرائط غوغل“ أو ”Google Maps“ حتى عندما لا يكون الجهاز متصلا بالإنترنت.

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وسيساعد التغيير الجديد المستخدمين على ”إيقاف التنقل أو التحقق من الوقت المقدر للوصول باستخدام صوتهم“.


وأوضحت الشركة في منشور لها أن ”الإصدار المحدث من تطبيق غوغل، على نظام أندرويد، والذي يحمل رقم 13.20، سيمكن المستخدمين من التحقق من الوقت المقدر لوصولهم أو المنعطف التالي أو فقط إيقاف التنقل على خدمة الخرائط عن طريق تمرير الأوامر الصوتية“.

 

ارم نيوز 

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