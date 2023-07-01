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السبت، 01-07-2023 01:58 م

غوغل تتيح مشاركة البيانات مع هاتف أندرويد في وضعية السبات

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الوكيل الإخباري - المشاركة القريبة هي في الأساس إصدار أندرويد من AirDrop من آبل لأنها تتيح لك إرسال ملفات كبيرة من جهاز أندرويد إلى آخر لاسلكياً من خلال بلوتوث .

ويمكنك أيضاً استخدام ميزة "مشاركة الأجهزة المجاورة" لإرسال البيانات والملفات بين أجهزتك الخاصة. للقيام بذلك، يجب عليك التأكد من ظهور جهاز الاستقبال كخيار في قائمة المشاركة القريبة للهاتف المرسل.

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وللتأكد من ظهور الهاتف الثانوي في قائمة المشاركة، يجب إلغاء قفل الجهاز وتشغيل الشاشة. وإذا لم يتم إلغاء قفل الجهاز الذي يستقبل البيانات والملفات وتعطيل الشاشة، فلن تظهر كخيار لاستلام الملفات على الهاتف المرسل.


ووفقاً لأحد المشتركين في تويتر والمعروف باسم @ GreenShades9، فقد غيرت غوغل ميزة المشاركة القريبة حتى تظل الهواتف التي تعمل في وضعية السبات تظهر كخيار في قائمة المشاركة مع تحذير واحد مهم.


وإذا كنت تخطط لاستخدام ميزة مشاركة الأجهزة المجاورة لإرسال البيانات والملفات من أحد هواتف أندرويد إلى هاتف آخر، فيمكن إيقاف تشغيل هذا الجهاز الثانوي وسيظل يتلقى "الحزمة" التي ترسلها عبر ميزة "المشاركة القريبة".

 

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