غوغل تحارب المكالمات المزيفة بالذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد استخدام المحتالين لتقنيات استنساخ الأرقام والأصوات بهدف خداع الضحايا ودفعهم لتحويل أموال أو مشاركة بيانات حساسة.
وتعمل الميزة عبر نظام تحقق مشفر بين الأجهزة، حيث يرسل هاتف المتصل إشارة صامتة عند بدء المكالمة، وفي حال غيابها يتم تنبيه المستخدم لاحتمال أن المكالمة مزيفة.
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