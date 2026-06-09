غوغل تحارب المكالمات المزيفة بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة «غوغل» عن ميزة أمنية جديدة في نظام أندرويد باسم «اكتشاف المكالمات المزيفة»، تهدف إلى التعرف على المكالمات المشبوهة التي ينتحل فيها المتصلون هوية أشخاص معروفين، بما في ذلك استخدام أصوات مولدة بالذكاء الاصطناعي وأرقام مزيفة.

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وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد استخدام المحتالين لتقنيات استنساخ الأرقام والأصوات بهدف خداع الضحايا ودفعهم لتحويل أموال أو مشاركة بيانات حساسة.