الثلاثاء 2026-06-09 12:24 م

غوغل تحارب المكالمات المزيفة بالذكاء الاصطناعي

لبى
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة «غوغل» عن ميزة أمنية جديدة في نظام أندرويد باسم «اكتشاف المكالمات المزيفة»، تهدف إلى التعرف على المكالمات المشبوهة التي ينتحل فيها المتصلون هوية أشخاص معروفين، بما في ذلك استخدام أصوات مولدة بالذكاء الاصطناعي وأرقام مزيفة.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد استخدام المحتالين لتقنيات استنساخ الأرقام والأصوات بهدف خداع الضحايا ودفعهم لتحويل أموال أو مشاركة بيانات حساسة.


وتعمل الميزة عبر نظام تحقق مشفر بين الأجهزة، حيث يرسل هاتف المتصل إشارة صامتة عند بدء المكالمة، وفي حال غيابها يتم تنبيه المستخدم لاحتمال أن المكالمة مزيفة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زراعة الأغوار الشمالية تطلق حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تطلق حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل

وزارة المياه والري ومياهنا تنفذان مشروع التحول الذكي لتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات

أخبار محلية وزارة المياه والري ومياهنا تنفذان مشروع التحول الذكي لتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء مدينة صور جنوبي لبنان

“The Domain” : لا صحة لإقامة حفل للفنان راشد الماجد في 12 حزيران 2026

أخبار الشركات “The Domain” : لا صحة لإقامة حفل للفنان راشد الماجد في 12 حزيران 2026

بني مصطفى: تعزيز العمل العربي المشترك في قضايا التنمية الاجتماعية

أخبار محلية بني مصطفى: تعزيز العمل العربي المشترك في قضايا التنمية الاجتماعية

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وزير الطاقة: تعزيز أمن التزود بالطاقة أولوية وطنية

أخبار محلية وزير الطاقة: تعزيز أمن التزود بالطاقة أولوية وطنية

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

أخبار محلية الأمن العام : ضبط سلاح ناري بحوزة طالب داخل مدرسة



 
 






الأكثر مشاهدة

 