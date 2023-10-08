غوغل تحجب المواقع الإخبارية على محرّك بحثها في كندا اعتباراً من كانون الأول

الوكيل الإخباري- أفادت شركة غوغل العملاقة عن احتمال حجب المواقع الإخبارية على محرّك بحثها في كندا اعتباراً من كانون الأول ، رداً على قانون كندي جديد يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل مشاركة محتواها.

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وكانت "ميتا" (Meta) الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، قد منعت مستخدميها من رؤية أو مشاركة روابط لمقالات إخبارية في كندا، قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، والذي يجبر المنصّات على تعويض مقدّمي المحتوى.



ومن جانبها، حثّت شركة غوغل الحكومة الكندية الجمعة، على إجراء تغييرات تشريعية "ضرورية" على هذا القانون الذي يجب أن يدخل حيّز التنفيذ في كانون الاول المقبل، مشيرة إلى انه "غير قابل للتطبيق".



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