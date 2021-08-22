الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في عمان

الخصاونة يدشن عمل قسم قسطرة القلب في البشير

الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنا

المياه :حملة لإزالة اعتداءات في البحر الميت - فيديو وصور

ترقب شعبي لبلاغ رسمي جديد للتخفيف على الأردنيين

مطالب بإعادة فتح مركز حدود المدورة

لجنة الأوبئة : الخطة الحكومية لفتح كافة القطاعات مستمرة

العتوم: المشاريع الملكية نفذت بالكامل في إربد

موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي كبير في عمان

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

الأحد، 22-08-2021 10:30 ص

غوغل تحد من انتشار متاجر تطبيقات الجهات الخارجية على نظام تشغيل أندرويد

Google-London


الوكيل الاخباري - قررت شركة "غوغل" الأمريكية أن تقوض من انتشار متاجر التطبيقات للجهات الخارجية على نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها.

اضافة اعلان


أوضح تقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن جوجل قررت أن توقف برنامج "تشغيل أندرويد" المميز، لبعض الشركات، الذي يتيح لهم أن يقدموا بعض الإضافات في البرنامج، مثل متاجر التطبيقات الخارجية بخلاف متجر "جوجل بلاي".

وأثار هذا القرار حفيظة عدد من الشركات، ما دفع بعضها إلى رفع دعوى قضائية، متهمين فيها "جوجل" بممارسة سياسات احتكارية ضد شركات كانت مبرمة اتفاقيات شراكة معهم.


وأشارت الدعوى القضائية إلى أن شركة جوجل تسعى إلى إخفاء سلوكها الأكثر تقييدًا والمانع للمنافسة من خلال تلك السياسات، من بين أمور أخرى، بما في ذلك في الاتفاقيات نفسها بند يقيد الموقعين من إصدار مثل تلك القرارات.


وستكون أكثر الشركات المتأثر بتلك القرارات الجديدة من غوغل" هما شركتي "إل جي" و"موتورولا"، بالإضافة إلى شركة "إيبك جيمز"، التي تم حظر لعبتها الشهيرة "فورتنايت" عن متجر "جوجل بلاي".


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيفية-تجميع-مجموعة-من-المواقع-في-تطبيق-خرائط-آبل-في-780x470

خطوات الوصول إلى تاريخ خرائط آبل

PXL_20210816_161108190-2

طريقة تشغيل الألعاب على أجهزة جوجل

201810100518277VQ

بيانات الرجال تساوي أموالا أكثر من بيانات النساء ..5 تطبيقات لتجميع بيانات المستخدمين

download

فيسبوك يحث الأفغان المعرضين للخطر على حماية حساباتهم من طالبان

1-1454698

أمازون توفر خدمة تتبع لمراقبة سائقي الشاحنات

mouse-acceleration-windows-pc_935adec67b324b146ff212ec4c69054f

خاصية تسارع الفأرة في ويندوز

أخبار متعلقة
most-downloada-apps-on-play-store

جوجل فكرت في منع التحميل الجانبي للتطبيقات

tencent-games-780x439

جوجل ناقشت التعاون مع تينسنت ضد Epic Games

android-device-identifiers-featured

ميزة جديدة في أندرويد 12.. التحكم في الهاتف بتعبيرات الوجه

android-device-identifiers-featured

عرض التطبيقات جنبًا إلى جنب في أندرويد

advantages-of-android-app-developers

غوغل تعزز خصوصية وأمن بيانات أجهزة أندرويد

21babe3f-2d75-467c-bdb7-e581ed16b8a0_16x9_1200x676

احتكار آبل للتطبيقات عبر متجرها