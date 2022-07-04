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الإثنين، 04-07-2022 02:47 م

غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من فيروس هيرمت

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الوكيل الإخباري - أشار تقرير، نشره "إكسبرس" إلى أن المليارات من مستخدمي نظام " أندرويد " معرضون لخطر هجوم جديد يحمل اسم "هيرمت"، يستغل التطبيقات المزيفة التي تمتلك القدرة الكاملة على التحكم بالهاتف، وسرقة الصور التي بداخله.

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وحسب التقرير، رُصد التهديد الأصلي من قبل فريق "لوك أوت"، بالتعاون مع "غوغل"، والذي يؤكد الآن أنه يراقب المشكلة بنشاط، ويبلغ المستخدمين إذا تم استهدافهم.


ويستخدم المهاجمون طرقاً ذكية جديدة منها إرسال تنبيهات نصية مزيفة، تشير إلى أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى التحديث لمواصلة استخدامها، وعند بدء التحديث تستطيع البرامج الضارة الوصول إلى أجهزة "أندرويد".


ويصعب تمييز هذه التطبيقات، كونها تبدو حقيقية تماماً، وبمجرد تحميلها سيصاب الهاتف بـ"فيروس هيرمت".


ولا يعتبر هذا الهجوم هو الوحيد المقلق الذي رصدته "غوغل"، إذ تم رصد هجوم آخر يعتمد على إيقاف اتصال بيانات الجوال، من خلال رسالة تصل المستخدم، وتخبره بضرورة تنزيل ملف من شأنه أن يصلح هذه المشكلة.


وقال فريق "لوك أوت ": يتظاهر "هيرمت" بأنه يأتي من كيانات شرعية، أي شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو مصنعي الهواتف الذكية.


إليك هذه النصائح لحماية هاتفك
تقول شركة "غوغل" إنها قامت، الآن، بتحديث خدمة "بلاي بروتيكت" (Play Protect) الخاصة بها، بهدف تأمين نظام التشغيل، وحمايته من المزيد من الهجمات، كما نشرت "غوغل" عدداً من الإرشادات المهمة، لتجنب الوقوع ضحية لفيروس "هيرمت"، وجاءت هذه النصائح كالتالي:


تحديث الهاتف والتطبيقات: عادةً تحتوي أنظمة التشغيل والتطبيقات على نقاط ضعف تحتاج إلى تصحيح، وبالتالي يجب تحديثها من مصدرها السليم لحل هذه الثغرات.


روابط غير معروفة: يعتبر إرسال رسالة إليك من أحد المهاجمين متظاهراً من خلالها بأنه مصدر شرعي للتحديث أو تلقي البرامج، من أكثر الطرق شيوعاً، التي يتم من خلالها زرع البرامج الضارة في جهازك، لذلك لا تنقر على الروابط، خاصة عندما لا تعرف المصدر.


تطبيقات مجهولة: يجب توخي الحذر عند تثبيت تطبيقات غير معروفة، أو غير موثوقة المصدر.


مراجعة تطبيقاتك بشكل دوري: ففي بعض الأحيان يمكن للبرامج الضارة تغيير الإعدادات، أو تثبيت محتوى إضافي على هاتفك. افحص هاتفك بشكل دوري، للتأكد من عدم إضافة أي شيء غير معروف.

 

زهرة الخليج 

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