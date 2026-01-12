الإثنين 2026-01-12 03:04 م

غوغل تحذف ملخصات الذكاء الاصطناعي بعد اكتشاف معلومات صحية مضللة

الإثنين، 12-01-2026 02:42 م

الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة الغارديان أن خدمة "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي" من غوغل كانت تقدم أحيانًا معلومات مضللة حول استفسارات صحية، ما دفع الشركة إلى إزالة الخدمة عن بعض هذه الاستعلامات الحساسة.

وأوضحت الصحيفة أن النظام كان يعرض أرقامًا لا تأخذ في الاعتبار عوامل مهمة مثل العمر والجنس والعرق عند سؤال المستخدمين عن "النطاق الطبيعي لاختبارات الدم للكبد"، ما قد يضللهم حول صحة نتائجهم. وجرى بالفعل حذف ملخصات الذكاء الاصطناعي من استعلامات محددة، بينما لا تزال بعض الصياغات الأخرى تؤدي إلى ظهورها.

وقال متحدث باسم غوغل للغارديان إن الشركة تعمل على "إجراء تحسينات شاملة"، وإن فريقًا من الأطباء راجع الاستفسارات ووجد أن المعلومات في كثير من الحالات كانت مدعومة بمصادر موثوقة.

من جانبها، وصفت فانيسا هيبديتش من مؤسسة الكبد البريطانية الإزالة بأنها "خبر ممتاز"، لكنها أعربت عن قلقها من أن غوغل قد لا تعالج المشكلة الكبرى المتعلقة بتقييمات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي بشكل شامل.

ارم نيوز 

 
 


