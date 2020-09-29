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الثلاثاء، 29-09-2020 10:53 ص

غوغل تحذف 17 تطبيقا يهدد هاتفك !

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "غوغل" إزالة تطبيقات من متجرها الإلكتروني، كونها قد تتسبب في اختراق الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظام "أندرويد".

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وتلقت "غوغل" تحذيرا من باحثين في أمن المعلومات، بشأن تلك التطبيقات، بحسب موقع "تيك ريبوبليك".


وأصيبت تلك التطبيقات ببرمجة خبيثة من نوع "Joker"، وعند تحميل التطبيق المصاب في الهاتف أو الجهاز الذكي تبدأ البرمجيات الضارة الموجودة فيه بالانتقال إلى باقي التطبيقات في الجهاز.


وأعلنت "غوغل" منذ فترة أن برمجيات "Joker" رغم بساطتها إلا أنها تعتبر من أخطر البرمجيات وأكثرها استمرارية.


وأوضحت الشركة أن خبراءها ومنذ 3 سنوات أزالوا من متجر التطبيقات الإلكتروني التابع لها أكثر من 1700 تطبيق أصيب بهذه البرمجيات.


وتضم قائمة التطبيقات التي أزالتها غوغل من متجرها الإلكتروني:
All Good PDF Scanner
Mint Leaf Message-Your Private Message
Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons
Tangram App Lock
Direct Messenger
Private SMS
One Sentence Translator – Multifunctional Translator
Style Photo Collage
Meticulous Scanner
Desire Translate
Talent Photo Editor – Blur focus
Care Message
Part Message
Paper Doc Scanner
Blue Scanner
Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF
All Good PDF Scanner

 

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