الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

رابطة كتاب إربد تحتفي بالدكتور الرباعي

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

موسكو تنفي تشديد الرقابة على الأجانب في روسيا

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

الصفدي يلتقي وفدا من مجلس الاتحاد الأوروبي

الأربعاء، 26-10-2022 10:10 ص

غوغل تحظر تطبيقات من متاجرها .. وتحذير من تحميل هذا التطبيق !

google-play-store-android-1080


الوكيل الإخباري-كشفت تقارير أن شركة غوغل حظرت 16 تطبيقاً خطيراً من متجر غوغل بلاي، بعد اكتشاف خبراء الأمن في McAfee عن ثغرات في البرامج يستخدمها المحتالون عبر الإنترنت للحصول على عائدات إعلانات غير قانونية.

وقام أكثر من 20 مليون مستخدم "أندرويد" بتنزيل 16 تطبيقا من متجر "غوغل بلاي"، والتي كانت تخفي سرا برامج ضارة.

اضافة اعلان


وحُمّلت التطبيقات الشائعة - التي تم تنزيل أحدها أكثر من 10 ملايين مرة فقط - بسلسلة البرامج الضارة الجديدة Clicker التي تستخدم للاحتيال بالحصول على عائدات إعلانات غير قانونية.


ومع ذلك، إذا قمت بتنزيل أي من البرامج قبل إزالتها بواسطة غوغل، فستظل موجودة على جهاز "أندرويد" الخاص بك. وهذا يعني أنه من الضروري لأي مستخدم متأثر حذف تطبيقات "أندرويد" الخطيرة هذه على الفور.


ويمكن لأولئك الذين لا يلتزمون بهذه النصيحة أن يروا موارد أجهزتهم تنضب بينما تعمل البرامج الضارة في الخلفية.


ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في الأداء إلى جانب استنزاف بطارية الجهاز بشكل أسرع من المعتاد، وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من بيانات الهاتف المحمول الشهرية.


وفي حديثه عن تهديد "أندرويد" الجديد، قال McAfee في منشور بالمدونة: "حدد فريق أبحاث McAfee Mobile مؤخرا برنامج Clicker الضار الجديد الذي تسلل إلى "غوغل بلاي". وفي المجموع، تم تأكيد 16 تطبيقا كانت موجودة سابقا على "غوغل بلاي" تحتوي على حمولة ضارة مع 20 مليون منشأة مفترضة. وأخطر باحثو الأمن في McAfee غوغل، وجميع التطبيقات المحددة لم تعد متوفرة على "غوغل بلاي".

 

وكانت التطبيقات الأكثر شيوعا التي تحتوي على برنامج Clicker الضار هي الكاميرا عالية السرعة (أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل) وSmart Task Manager/DxClean (أكثر من خمسة ملايين عملية تثبيت) وFlashlight + (أكثر من مليون مستخدم).


وسيواجه أي شخص قام بتنزيل تطبيق DxClean مفاجأة سيئة بشكل خاص، حيث ادعى التطبيق أنه يهدف إلى المساعدة في تحسين أداء الهاتف والتوقف عن مشاكل الإعلانات المزعجة - ولكنه فعل العكس تماما.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e-sports

الألعاب الإلكترونية تنمي مهارة الشباب ذهنيًا، والإمارات تهتم

GettyImages-1234553005

إنستغرام تفعل ميزات جديدة تتعلق بالمحتوى

image

تطبيق لمساعدة الأفراد على تحقيق الرفاه المالي

15535419411615729357

خبير يحذر من وضع "راوتر " الانترنت خلف التلفاز ويحدد المكان الأفضل

xvmb036368c-b008-11e7-a8af-8df631bec9b0

تعرف على 3 حيل يلجأ لها مطورو التطبيقات لإبقاء الأطفال ملتصقين بالشاشات!

How To Remove Junk Photos In WhatsApp

كيفية حذف وسائط واتساب غير الضرورية والمخفية على هاتفك

أخبار متعلقة
2022102219411785LC

ميزة خفية في غوغل لعشاق ستار تريك

20221023161644981QR

غوغل تطرح ميزات بحث جديدة على جيميل

googlecompany_503596921

الهند: تغريم غوغل بسبب سوء استغلال منصة أندرويد

image (1)

غوغل تطلق خاصية تزيد قدرة المستخدمين على التحكم بالإعلانات

e73a07fc451d93a27bd82be3121331e3

مساعد غوغل ينشر الوعي بسرطان الثدي

غوغل-كروم

غوغل تقدم خدمات انترنت بسرعات فائقة