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السبت، 22-04-2023 08:40 م

غوغل تحظر 36 تطبيقا شهيرا من تطبيقات أندرويد

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الوكيل الاخباري - حثت غوغل الملايين من مستخدمي نظام “أندرويد” (Android) على التحقق من هواتفهم الذكية بدون تأخير وإزالة بعض التطبيقات ذات الشعبية الكبيرة من أجهزتهم، وفق عدة مواقع إلكترونية.

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واكتشف خبراء الأمن تهديدا جديدا يستهدف هواتف “أندرويد” وحثوا ملايين المستخدمين على التحقق من أجهزتهم على الفور.


الهجوم الأخير، الذي اكتشفه فريق “مكافي موبايل للأمن” (McAfee Mobile Security)، قادر على الوصول إلى التطبيقات الشائعة بمجموعة برامج ضارة وتشغيلها بدون علم ولا موافقة مالك الهاتف.


وأطلق فريق أبحاث مكافي على مجموعة البرمجيات اسم “غولدوسون” (Goldoson)، وبمجرد تثبيت أحد برامج المجموعة، يمكن للمجرمين استخدامه لمعرفة سجل “واي-فاي” (Wi-Fi)، والأجهزة المتصلة بالهاتف عن طريق “البلوتوث” (Bluetooth)، والتطبيقات التي يتم استخدامها، وحتى البحث عن مواقع “جي بي إس” (GPS) القريبة.


والأخطر من ذلك، أن المتسللين ربما يجنون أموالا بالفعل من مثل هذه العمليات بدون أن يعرف مالك الهاتف. ويُعرف هذا النوع من الهجوم أيضا بقدرته على إبطاء الأجهزة، حيث غالبا ما تصبح الهواتف مثقلة بالبيانات.

 




 

 


 

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