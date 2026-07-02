غوغل تحول هواتف أندرويد إلى شبكة إنذار مبكر للزلازل

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الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "غوغل" ميزة جديدة تحوّل هواتف "أندرويد" إلى شبكة عالمية للكشف المبكر عن الزلازل، مستفيدة من مستشعرات التسارع المدمجة في الهواتف لرصد الهزات الأرضية الأولى. اضافة اعلان





وعند اكتشاف حركة تتوافق مع خصائص الزلزال، يرسل الهاتف إشارة مجهولة المصدر إلى خوادم "غوغل"، التي تحلل البيانات الواردة من آلاف الأجهزة في المنطقة للتأكد من وقوع الهزة، ثم ترسل تنبيهات فورية للمستخدمين قبل وصول الموجات الزلزالية القوية، ما يمنحهم ثوانٍ ثمينة لاتخاذ إجراءات السلامة.









