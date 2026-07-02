غوغل تحول هواتف أندرويد إلى شبكة إنذار مبكر للزلازل

وعند اكتشاف حركة تتوافق مع خصائص الزلزال، يرسل الهاتف إشارة مجهولة المصدر إلى خوادم "غوغل"، التي تحلل البيانات الواردة من آلاف الأجهزة في المنطقة للتأكد من وقوع الهزة، ثم ترسل تنبيهات فورية للمستخدمين قبل وصول الموجات الزلزالية القوية، ما يمنحهم ثوانٍ ثمينة لاتخاذ إجراءات السلامة.
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