غوغل تصدر تحذيراً عاجلاً لملايين المستخدمين بشأن كلمات المرور المسروقة

الوكيل الإخباري - أصدرت غوغل تحذيرات لملايين مستخدمي أندرويد بضرورة التحقق مما إذا كانوا جزءاً من عملية اختراق كبيرة تستهدف كلمات المرور.



وتمتلك الشركة التقنية ميزة عبقرية تنبه المستخدمين إذا كانت كلمة المرور الخاصة بهم جزءاً من عملية اختراق، وهي تعمل حتى على هواتف أندرويد. ويطلق على هذه الميزة فحص كلمة المرور وهو شيء يجب ألا تتجاهله أبداً.



وتقوم غوغل بذلك عن طريق مطابقة كلمات المرور الخاصة بك مع خروقات البيانات المعروفة والمتاحة بسهولة للمحتالين على الإنترنت.



وحتى وقت قريب، كانت هذه الميزة متاحة على غوغل كروم لسطح المكتب. لكن الشركة قطعت خطوة إلى الأمام في وقت سابق من هذا العام، حيث قدمت التنبيه إلى كروم على أجهزة أندرويد أيضاً.



ويعد Password Checkup لنظام أندرويد أحد أحدث الميزات المفيدة التي يمكن الوصول إليها على مساعد غوغل. وستساعد الحماية الإضافية المستخدمين على التحقق من بيانات الاعتماد المحفوظة الخاصة بهم بحثاً عن نقاط الضعف الأمنية وتوفر قائمة بالإجراءات لتحسين الأمن عبر الإنترنت، على حد تعبير غوغل.



وعندما يظهر الإشعار، سيعرض مساعد غوغل إنشاء كلمة مرور جديدة لك تلقائياً. سيتم بعد ذلك تخزينها على حساب غوغل الخاص بك للاستدعاء كلما احتجت إلى الوصول إلى هذا الموقع.



للاستفادة من هذه الميزة، ستحتاج إلى تثبيت أحدث إصدار من غوغل بلاي، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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