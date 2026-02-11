غوغل تصدر سندات تستحق بعد مئة عام لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي

وتهدف الشركة العملاقة بالاجمال إلى جمع نحو 20 مليار دولار، جزء كبير منها عبر إصدار سندات تستحق في شباط/فبراير 2126، مع حرص المقرضين على الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي.
ولم ترد ألفابت على طلب للتعليق.
وتستثمر ألفابت مع منافسيها مثل أمازون وميتا ومايكروسوفت، مبالغ طائلة في البنية التحتية الداعمة لتقنية الذكاء الاصطناعي.
إلا أن ردود فعل السوق كانت متباينة، حيث أبدى بعض المستثمرين قلقهم من تجاوز الإنفاق الحد المعقول.
ويعد إصدار سندات لأجل مئة عام أمرا نادرا، خاصة بالنسبة لألفابت التي تملك إيرادات إعلانية ضخمة تمكنها من تمويل استثماراتها بدلا من اللجوء إلى الاقتراض.
لكن التنافس المحموم على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، ما استدعى إنفاقا غير مسبوق على مراكز البيانات وتوليد الطاقة وغيرها.
وخصصت شركة ألفابت 91 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية للحوسبة العام الماضي، وأبلغت المحللين الماليين أنها تتوقع إنفاق ما بين 175 و185 مليار دولار على هذا القطاع هذا العام.
