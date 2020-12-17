غوغل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف

الوكيل الاخباري - وجهت شركة "غوغل" الأمريكية صدمة كبرى إلى مستخدميها قبل العام الجديد 2021، بحسب تقارير إخبارية، عبر تهديدها بحذف عدد كبير من الحسابات.

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وكشفت "غوغل" رسميا، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، النقاب عن سياسات التخزين الجديدة المرتبطة بخدماتها للبريد الإلكتروني "جيميل" وخدمات التخزين السحابية في مستندات غوغل وصور غوغل.

وأشارت تلك السياسات الجديدة أن غوغل منحت لنفسها أحقية حذف بيانات مستخدميها وحساباتهم تماما، في حالة كان الحساب غير نشط لأكثر من عامين.



وأوضحت "غوغل" أنها ابتداء من 1 يونيو/ حزيران 2021، ستبدأ في تطبيق سياسات التخزين الجديد.



ولكن طمأنت شركة غوغل مستخدميها أنها لن تبدأ في حذف حسابات المستخدمين غير النشطين، إلا بدءا من 1 يونيو 2023، أي بعد عامين من تطبيق السياسات الجديدة.



وطالبت غوغل مستخدمي خدماتها السحابية، بضرورة تفعيل حسابتهم خلال العامين المقبل، وإلا سيتم حذفها بصورة كاملة ولا رجعة فيها.



وأشارت أيضا إلى أن تلك السياسات لن تنطبق على مستخدمي "غوغل" الذين يدفعون رسوما شهرية مقابل خدمات التخزين السحابي، أو الخدمات التعليمية الأخرى مثل "غوغل وورك سبيس" أو "جي سويت فو إيديوكشن" للمؤسسات غير الربحية.

سبوتنيك

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