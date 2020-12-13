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الأحد، 13-12-2020 11:37 ص

غوغل تضيف تقنيات استثنائية لتطبيق ليس مملوكا لها

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الوكيل الاخباري - قررت شركة غوغل الأمريكية إضافة عدد من التقنيات الاستثنائية لتطبيق ليس مملوكا لها، بل هو ملك لمنافستها "مايكروسوفت".

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وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن غوغل أضافت عددا من الميزات والتقنيات المثيرة لتطبيق "مايكروسوفت أوفيس" الشهير.

 

وستمكن تلك الميزات الجديدة من غوغل من إمكانية تسهيل فتح وإدارة ملفات "أوفيس" المرسلة عبر البريد الإلكتروني "جيميل" عن طريق تشغيل المستندات وجداول والعروض التقديمية.


وستمكن غوغل المستخدمين من فتح مستندات "أوفيس" في محرر مستندات "غوغل" السريع، وسيمكن للمستخدم تغيير اتجاه الصفحة وعمل التعديلات الأساسية بسهولة شديدة.


وسيكون التحديث متاحا لكل من لديه حساب على بريد "جيميل"، بالإضافة إلى العملاء غير الربحيين من الشركات أو المؤثرين، أو المؤسسات التعليمية.

 

سبوتنيك

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