غوغل تضيف ميزة جديدة إلى كروم.. تعرف إليها

وتمتد هذه الإضافة لتكمل القدرات السابقة للمتصفح في تعبئة العناوين، كلمات المرور، ومعلومات الدفع، حيث يمكن لمستخدمي سطح المكتب الآن ملء أرقام الجواز، رخص القيادة، ومعلومات السيارة مثل لوحة الترخيص أو رقم الهيكل تلقائيًا عند الحاجة على صفحات الويب.
وأكدت الشركة أن البيانات تُخزن بعد إذن المستخدم وتُحمي عبر التشفير، كما يطلب المتصفح تأكيد المستخدم قبل الملء التلقائي لضمان الخصوصية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحديث متاح عالميًا، ويأتي ضمن جهود غوغل لتعزيز وظائف كروم ومواكبة دعم الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ميزات مثل "جيميني" وأدوات مكافحة الاحتيال وإعادة تعيين كلمات المرور تلقائيًا.
