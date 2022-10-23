غوغل تطرح ميزات بحث جديدة على جيميل

الوكيل الإخباري-طرحت غوغل بعض الميزات الجديدة لتطبيقات جيميل والدردشة الخاصة بها، والتي وفقاً للشركة ستساعد في العثور على اقتراحات ونتائج بحث أكثر دقة وتخصيصا.



ويعرض بحث غوغل عادةً استعلامات البحث السابقة عند النقر فوقه. هذه ميزة مفيدة للغاية لأنها تتيح لك فتح نتائج عمليات البحث السابقة بسرعة، مما يوفر لك وقت الاضطرار إلى إعادة كتابة الاستعلامات.

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هذه الميزة نفسها متاحة الآن في Google Chat وعندما تكتب في شريط البحث في الدردشة، سترى اقتراحات بناءً على سجل البحث الخاص بك. ووفقاً لغوغل، سيساعدك هذا في العثور بسرعة على الرسائل والملفات المهمة.



ويمكن لـ جيميل الآن البحث عن الرسائل والمحتوى ضمن تصنيف معين. هذه الميزة سهل الوصول إليها، حيث يمكنك الآن استخدام شريحة بحث مخصصة عن التسمية مباشرة من شريط البحث.

أيضاً، سيعرض إصدار الويب من جيميل الآن النتائج ذات الصلة عندما يتعذر عليه العثور على البريد الإلكتروني الذي تبحث عنه. وقالت جوجل أن هذا هو "يحسن تجربة البحث الشاملة".



البحث عن تصنيف جيميل متاح على كل من أندرويد وآي أو إس، وبالنسبة لاقتراحات البحث ، فقد تم إصدارها لهواتف أندرويد والأجهزة اللوحية، بينما سيتم الانتهاء من طرحها على أجهزة أبل بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول).



وتتوفر الميزات الجديدة لجميع عملاء Google Workspace و G Suite Basic و G Suite Business القدامى، بالإضافة إلى المستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية في غوغل، بحسب موقع فون أرينا.

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