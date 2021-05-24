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الإثنين، 24-05-2021 04:41 م

'غوغل' تطعن في قرار هيئة روسية بحجب المضمون المحظور

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الوكيل الاخباري - بدأت محكمة موسكو النظر إلى دعوى رفعتها شركة غوغل على هيئة الرقابة الروسية (روس كوم نادزور).

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وذلك بعد أن طالبت الهيئة الروسية من "غوغل" بحجب 12 رابطا لها علاقة بالمضمون غير الشرعي على "يوتيوب" والذي دعا إلى المشاركة في التظاهرات غير الشرعية في يناير الماضي.

 

وأفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن محكمة موسكو بدأت يوم 11 مايو الجاري في النظر بدعوى رفعتها شركة Google LLC يوم 23 أبريل الماضي ضد هيئة "روس كوم نادزور" الروسية .


وقال رئيس شركة Vegas Lex الحقوقية، كيريل نيكيتين إن Google LLC لم يسبق لها أن رفعت دعاوي قضائية للطعن في قرارات تتخذها هيئة "روس كوم نادزور" الروسية وكانت تلعب دور جهة المدعى عليه فقط.


وقد أوضح ناطق باسم هيئة "روس كوم نادزور" الروسية أن الهيئة أبلغت "غوغل" عن فرض الحد على وصول المواد الإعلامية التي تضمنت دعوات إلى مشاركة المراهقين في التظاهرات غير الشرعية في يناير الماضي.


يذكر أن "غوغل" تعهدت في 16 أبريل الماضي بحجب المضمون غير الشرعي كله. إلا أن الهيئة الروسية أفادت بعد أيام بمخالفات جديدة ارتكبتها "غوغل" وفرضت غرامات جديدة عليها بمقدار 20 مليون روبل (نحو 290 ألف دولار).

 

روسيا اليوم

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