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غوغل تطلق أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي

ر
تعبيرية
 
السبت، 19-04-2025 02:02 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة غوغل عن إطلاق نسخة محسّنة من نموذج الذكاء الاصطناعي Veo 2، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة انطلاقًا من نصوص مكتوبة، وذلك في خطوة جديدة تعزز من قدرات الشركة في مجال إنتاج المحتوى المرئي عبر الذكاء الاصطناعي.

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وتتيح النسخة الجديدة من Veo 2 إنشاء فيديوهات بصيغة MP4 مدتها 8 ثوانٍ وبدقة 720 بيكسل، حيث يمكن تحويل الأوصاف النصية إلى مشاهد واقعية، مع تحسينات كبيرة في دقة تمثيل الأشخاص والحيوانات، إضافة إلى تفاعل أفضل بين العناصر داخل المشهد.


مزايا وتحسينات جديدة
وبحسب غوغل، فإن Veo 2 يتميز الآن بقدرات أكثر واقعية مقارنة بالنسخة التجريبية السابقة، حيث تظهر الفيديوهات الناتجة بمستوى عالٍ من التفاصيل والديناميكية، كما أنها ستتضمن علامة مائية مميزة تشير إلى أنها صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي، حرصًا على الشفافية والتمييز بين المحتوى الحقيقي والمولّد.


كما سيُسمح للمستخدمين بعدد محدد من الفيديوهات شهريًا، مع إشعار يُرسل إليهم عند الاقتراب من الحد المسموح به.


خيارات الاستخدام
توفّر غوغل خيارين للاستفادة من Veo 2:
الاشتراك المدفوع عبر Gemini Advanced، الذي يتيح الوصول الكامل لإمكانات النموذج.
استخدام مجاني عبر منصة AI Studio، لكن بقيود على عدد الفيديوهات والخصائص المتاحة.


أدوات إضافية
وأعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق أداة جديدة تحت اسم Whisk Animate، مخصصة لمشتركي Google One AI Premium، تتيح تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو متحركة باستخدام تقنيات Veo 2، ما يُفتح آفاقًا جديدة أمام صناع المحتوى والمصممين.


ويُذكر أن غوغل كانت قد أطلقت النسخة التجريبية الأولى من Veo 2 في ديسمبر من العام الماضي، وحددت حينها تكلفة توليد الفيديوهات بـ 0.50 دولار لكل ثانية فيديو.

 

لبنان 24

 
gnews

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