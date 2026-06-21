غوغل تطلق أدوات رقابة أبوية متطورة لحماية الأطفال

يتضمن التحديث، ضمن أندرويد 17، دمج أدوات إدارة الوقت والتطبيقات مباشرة في إعدادات النظام، ما يسهل التحكم دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.
وتشمل الميزات تحديد حدود يومية لاستخدام الجهاز، وجدولة أوقات التوقف مثل النوم والدراسة، مع إمكانية منح وقت إضافي عبر رمز PIN خاص بالوالدين.
كما يتيح التحديث التحكم في التطبيقات بشكل فردي عبر تحديد مدة الاستخدام أو حظرها، إضافة إلى تعزيز فلترة المحتوى في متجر غوغل بلاي وحظر المواقع أو تصفية المحتوى غير المناسب في المتصفحات.
وتتكامل هذه الأدوات مع نظام Family Link لتوفير إدارة شاملة تشمل تتبع الموقع، والموافقة على عمليات الشراء، وتفعيل “وضع المدرسة”، بهدف تعزيز أمان الأطفال رقمياً.
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