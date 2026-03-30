الإثنين 2026-03-30 01:19 م

غوغل تطلق أندرويد 17 بيتا

الإثنين، 30-03-2026 12:11 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة Google الإصدار التجريبي الثالث من نظام Android 17، والذي يمثل مرحلة استقرار النظام، في إشارة إلى اقتراب طرح النسخة النهائية للمستخدمين.اضافة اعلان


ويأتي التحديث الجديد بمجموعة من التحسينات، مع تركيز خاص على دعم المستخدمين الذين يعتمدون على المساعدات السمعية، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز ميزات إمكانية الوصول.

ومن أبرز ما يقدمه التحديث، إتاحة خيارات جديدة للتحكم في الأصوات التي تصل إلى المساعدات السمعية، حيث أصبح بإمكان المستخدمين منع أصوات الإشعارات أو نغمات الرنين والتنبيهات من الانتقال مباشرة إلى أجهزتهم.

كما توفر الإعدادات الجديدة إمكانية تقليل أو إيقاف الأصوات العالية المفاجئة، التي قد تسبب إزعاجاً أو ضرراً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل سمعية، في محاولة للحد من الأصوات غير المرغوب فيها داخل الأذن.

إلى جانب ذلك، يمنح النظام المستخدمين تحكماً أكثر مرونة في توجيه الصوت، إذ يمكن تحديد ما إذا كانت الإشعارات أو المنبهات أو المكالمات ستعمل عبر المساعدات السمعية أو من خلال مكبرات صوت الهاتف.

ويُعد هذا التطور نقلة نوعية في تجربة الاستخدام، حيث يتيح تخصيص بيئة الصوت وفق احتياجات كل مستخدم، بدلاً من الاعتماد على إعدادات موحدة.

كما يتضمن التحديث دعماً محسّناً لتقنية Bluetooth LE Audio، مع تعريف خاص للمساعدات السمعية داخل النظام، ما يساعد التطبيقات على التعرف عليها والتعامل معها بدقة أكبر مقارنة بسماعات الرأس التقليدية.

ويشمل هذا الدعم أجهزة مثل زراعة القوقعة وغيرها من الوسائل الطبية المساعدة على السمع، ما يعزز من شمولية النظام لفئات أوسع من المستخدمين.
 
 




