'غوغل' تطلق تحديثا لإصلاح عيب خطير في أندرويد 11

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية طرحت تحديثا لإصلاح عيب خطير في نظام تشغيل "أندرويد 11" الجديد.

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص أن العيب الخاص بـ"أندرويد 11" يتمثل في تعارض الوصول إلى سعة التخزين الخاصة بالهواتف الذكية.



وستطلب "غوغل" من أصحاب ومطوري التطبيقات، توضيح المبرر في حالة طلب تطبيقاتهم الوصول الواسع إلى سعة التخزين الخاصة بالهواتف الذكية.



ومن المقرر أن تطبق "غوغل" قواعدها الجديدة على جميع مطوري التطبيقات وتطلب منهم الامتثال لتلك الطلبات قبل يوم 5 مايو/أيار المقبل.



وتتوقع "غوغل" أن تكون كافة التطبيقات ممتثلة بصورة كاملة لتلك القواعد الجديدة على "أندرويد 11" بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإلا سيتم سحب تطبيقاتهم من "غوغل بلاي".

سبوتنيك عربي