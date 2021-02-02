غوغل تطلق تحديث مدهش سيغيّر حياة المستخدمين تماماً

الوكيل الإخباري _ اطلقت شركة “جوجل ” تعديل جديد في نتائج بحثها، حيث سيمنح العديد من المستخدمين ميزات وحرية إضافية، كما سيقدّم معلومات إضافيّة عن الموقع الذي يرغب الشخص في زيارته.



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كما يعمل التحديث الجديد على دعم ثلاث نقاط في محرّك البحث جوجل سيرتش، لتجمع لك من كل مواقع الويب، كل ما هو متوافر عن الشيء الذي تبحث عنه.



يشار الى أنّ هذه التحديثات تستلزم أن يكون اتصالك بالموقع مؤمن عبر امتداد HTTPS، وذلك حتى يتمكّن من توفير معلومات موثوقة وآمنة عبر خدمة بحث “غوغل”. مع الإشارة إلى أنّ هذه الميزة لم يتم تفعيلها إلّا في أمريكا حتى الآن.



الامصدر : الإمارات نيوز





