غوغل تطلق جولة افتراضية داخل البيت الأبيض مع تعليقات صوتية

الوكيل الإخباري- أطلقت خرائط غوغل وغوغل للفنون والثقافة جولة افتراضية جديدة في البيت الأبيض تحتوي على تعليقات صوتية لذوي الإعاقات وترجمة إلى اللغة الإسبانية.



وباستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، سيتمكن المستخدمون من قضاء بعض الوقت في تكبير صور جميع الغرف التي كانوا سيشاهدونها لو تمكنوا من الذهاب في جولة شخصية إلى مقر الرئيس الأمريكي.

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وتعد الجولة الافتراضية المحدثة جزءاً من رغبة السيدة الأولى جيل بايدن في جعل البيت الأبيض في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وقالت إليزابيث ألكسندر، المتحدثة باسمها، إن بايدن، وهي أستاذة في كلية المجتمع منذ فترة طويلة، تأمل أن يستخدم المعلمون الجولة لتثقيف الطلاب حول البيت الأبيض وتاريخه.



وأضافت ألكسندر "لا يستطيع الجميع الذهاب برحلة إلى واشنطن العاصمة للقيام بجولة في البيت الأبيض، لذا فهذه الجولة الافتراضية تجلب البيت الأبيض إليهم".



وتتضمن الجولة الافتراضية من غوغل في البيت الأبيض تعليقات صوتية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتم سرد التسميات التوضيحية من قبل السكرتير الاجتماعي للبيت الأبيض كارلوس إليزوندو وتظهر على الشاشة لتزويد المشاهدين بمعلومات تاريخية عن كل غرفة من الغرف.



وستكون الجولة أيضاً أول جولة افتراضية لغوغل في البيت الأبيض تحتوي على ترجمة باللغة الإسبانية، وتتضمن الصور الرسمية للرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.



وتبدأ الجولة بفيديو قصير للرئيس جو بايدن والسيدة الأولى وهما يرحبان بالزوار، وهي نفس الرسالة التي يتم تشغيلها في مركز زوار البيت الأبيض لأولئك الذين يزورون البيت الأبيض بشكل شخصي.



وتم استخدام تقنية Google Street View لالتقاط الصور، بدءاً من مدخل الجناح الشرقي والانتقال عبر جميع الغرف على طريق الجولة العامة، بما في ذلك المكتبة، والغرف الخضراء والزرقاء والحمراء، والغرفة الشرقية وغرفة الدولة وغرفة العشاء. وتم إنشاء الجولة باستخدام أداة سرد القصص في Google Arts & Culture.



وقال بن جوميز، نائب الرئيس الأول للتعلم والاستدامة في غوغل، إن مهمة قسم الفنون والثقافة في الشركة هي فتح ثقافة العالم أمام الناس في كل مكان.

يذكر أن الجولة متاحة على موقع البيت الأبيض، وكذلك على خرائط غوغل وصفحة غوغل للفنون والثقافة، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز.

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