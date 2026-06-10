غوغل تطلق حلاً أسرع لمشاركة الملفات

وتتيح الخدمة نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمجلدات بسرعة وسهولة، دون الحاجة إلى تطبيقات مزامنة أو حلول معقدة. كما يمكن للمستخدم تثبيت التطبيق على الكمبيوتر وتسجيل الدخول بالحساب نفسه المرتبط بالهاتف، ليظهر الجهاز ضمن خيارات المشاركة مباشرة.
وتتميز Quick Share بسهولة الاستخدام واستقرار الاتصال، ما يجعلها خياراً عملياً وموثوقاً لتبادل الملفات بين أجهزة أندرويد وويندوز.
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