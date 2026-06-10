غوغل تطلق حلاً أسرع لمشاركة الملفات

الوكيل الإخباري- أصبحت خدمة Quick Share من غوغل واحدة من أسهل الطرق لنقل الملفات بين هواتف أندرويد وأجهزة ويندوز، بعد إتاحة التطبيق لمعظم أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظامي ويندوز 10 وويندوز 11 (64 بت).

اضافة اعلان



وتتيح الخدمة نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمجلدات بسرعة وسهولة، دون الحاجة إلى تطبيقات مزامنة أو حلول معقدة. كما يمكن للمستخدم تثبيت التطبيق على الكمبيوتر وتسجيل الدخول بالحساب نفسه المرتبط بالهاتف، ليظهر الجهاز ضمن خيارات المشاركة مباشرة.