غوغل تطلق خدمة جديدة

الوكيل الإخباري - بدأت غوغل في تقديم واجهة الطقس المحدثة على أجهزة بيكسل ذات الشاشات الكبيرة، ببكسل فولد وبيكسل تابلت.. وحتى الآن، لم يتم توفير واجهة الطقس الجديدة بعد لهواتف بيكسل.



وتشتمل الواجهة الجديدة على قراءة أكبر وأكثر جرأة لدرجة الحرارة الحالية وشريط تنقل بنظام شفاف، وربما يكون الأمر الأكثر أهمية من إعادة التصميم هو الدقة المحسنة للتنبؤات الجوية قصيرة المدى التي تقدمها الواجهة.

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وستعمل الواجهة الآن على تحديث بيانات الطقس عدة مرات كل ساعة.. وتأتي هذه البيانات من نظام Multi-Radar Multi-Sensor (MRMS) الذي يستخدم رادارات وخوارزميات متعددة للمساعدة في تحسين دقة تنبؤات وتحذيرات الطقس الخطرة.

ويتم استخدام التحديث السريع عالي الدقة (HRRR) أيضاً لتحسين دقة التنبؤات لواجهة Google Weather، وهو نموذج جوي يتم تحديثه كل 15 دقيقة، وكل من MRMS و HRRR هما نظامان تابعان للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).



وستساعد تنبؤات الطقس الأكثر دقة مستخدمي ببكسل فولد وبيكسل تابلت في التخطيط ليومهم حول توقعات دقيقة للطقس. وعندما يتغير الطقس بشكل مفاجئ، ستعرض واجهة Google Weather للمستخدمين أحدث التوقعات في الوقت المناسب للاستعداد لنشاط الطقس الجديد على الطريق.

وليس من الواضح متى ستحصل هواتف بيكسل على واجهة الطقس الجديدة.

وفي الوقت الحالي، للحصول على واجهة Google Weather على هاتف بيكسل الخاص بك، افتح تطبيق غوغل واسحب الرف الدائري أسفل شريط البحث حتى ترى الطقس المحلي ودرجة الحرارة. اضغط عليها وسيتم تخصيص حوالي نصف الصفحة للطقس الحالي.. اضغط على أيقونة القائمة الكاملة المكونة من ثلاثة أزرار على يمين الشاشة حيث سترى عنوان "الطقس / اليوم" وقائمة تتضمن خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية.

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