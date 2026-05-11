الإثنين 2026-05-11 01:53 م

"غوغل" تطلق ميزة الموقع التقريبي

تعبيرية
 
الإثنين، 11-05-2026 12:10 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت غوغل تحديثًا جديدًا لمتصفح Google Chrome على أجهزة Android، يمنح المستخدمين القدرة على مشاركة “موقع تقريبي” مع المواقع الإلكترونية بدلًا من إحداثياتهم الدقيقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عبر منع المواقع من تتبع تحركاتهم بدقة نظام GPS، والاكتفاء بنطاق جغرافي عام مثل الحي أو المنطقة، يغطي مساحة تصل إلى نحو 1.1 ميل مربع.


ويتيح التحديث للمستخدم ثلاثة خيارات عند طلب أي موقع الوصول إلى موقعه الجغرافي، وهي: الموقع الدقيق، أو الموقع التقريبي، أو الرفض التام.


وفي حين تحتاج تطبيقات الملاحة وخدمات التوصيل إلى الموقع الدقيق للعمل بكفاءة، يمكن لخدمات الطقس والأخبار الاكتفاء بالموقع التقريبي لتقديم خدماتها.


ويقتصر التحديث حاليًا على نسخة أندرويد، إلا أن غوغل تخطط لتوسيع الميزة لتشمل أجهزة الكمبيوتر خلال الأشهر المقبلة، مع توفير واجهات برمجية جديدة للمطورين تساعدهم على تحديد مستوى الدقة المطلوب فعليًا لعمل مواقعهم الإلكترونية.

 
 


