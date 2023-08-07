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الإثنين، 07-08-2023 08:55 ص

غوغل تطلق ميزة جديدة داخل صفحة البحث

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الوكيل الإخباري- أطلق محرك البحث الأشهر في العالم "غوغل"، خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إجراء عملية تدقيق إملائي للعبارات أو الجملة.

وذكرت الشركة أن المدقق الخاص بها سيتأكد إن كانت العبارة أو الجملة صحيحة نحوياً أم لا، وفي حال كانت هناك غلطة ما، ما الطريقة الأنسب لتصحيحها".

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وأكدت غوغل أن هذه الميزة متاحة اليوم فقط باللغة الإنجليزية.

طريقة العمل
بمجرد كتابة العبارة المطلوبة في خانة البحث، يجب إضافة عبارة "فحص قواعد النحو بالإنجليزية - grammar check" لتفعيل الأداة.


وإذا لم تكن هناك مشاكل، سيظهر قسم/بطاقة "فحص النحو" كنتيجة أولى وسيعرض علامة صح خضراء.. وبحالة رصد الأخطاء، سيعيد غوغل صياغة الجملة وتسطير ما تم تغييره. ستقوم الأداة أيضاً بتصحيح أي أخطاء إملائية.

فحص قواعد النحو 
خلف الكواليس، تعتمد غوغل على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل اللغة. وعلى الرغم من ذلك، تحذر غوغل أن فحوصات النحو "قد لا تكون دقيقة بنسبة 100٪، خاصة مع الجمل الجزئية"، لذا من الأفضل تجنب استخدام العبارات.
يذكر أن غوغل تقدم منذ سنوات عدة خدمات فحوصات النحو، إذ قدمت جي ميل ومستندات غوغل فحوص إملائية ونحوية، ولكن إدراجها في محرك البحث بات اليوم أكثر بروزاً.

 

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