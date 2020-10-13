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الثلاثاء، 13-10-2020 11:34 ص

غوغل تطلق ميزة جديدة لمساعدة هذه الفئة

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الوكيل الاخباري - أدخلت غوغل ميزة جديدة لنظام آندرويد تعمل على تنبيه المستخدمين الصُم في حالة جريان المياه أو نباح كلب أو جرس إنذار الحريق، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

ويقوم التطبيق الجديد بإخطار المستخدمين بالأصوات "الحرجة" من خلال إرسال إخطار صوتي لضعاف السمع أو اهتزازات على الهواتف الذكية أو وميض ضوء الكاميرا للصم.

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كما أوضحت الشركة أن الإخطار الصوتي مصمم لخدمة نحو 466 مليون شخص في العالم يعانون من ضعف السمع، كما يمكن أن يساعد من يرتدون سماعات الرأس أو يعانون من تشتت انتباههم.


وبحسب المعلومات، فقد تم تطوير النظام الجديد باستخدام برامج التعلم الآلي، وينقل النظام التحذيرات عبر الإخطارات الصوتية من خلال ميكروفون الهاتف الذكي ويتعرف من خلال سماعات الهاتف على الأصوات المختلفة مثل أصوات الأطفال والصراخ وجريان المياه وإنذارات الدخان والحريق وصفارات الأجهزة وطرق الباب ورنين الهاتف الأرضي.

 

يذكر أنه في العام الماضي، قدمت غوغل خيارين جديدين لإمكانية الوصول إلى تطبيق يقوم بتحويل الكلام إلى نص في الوقت الفعلي ويقوم بتنبيه المستخدم عندما يتم نطق اسمه بصوت عالٍ بغرض النداء عليه أو تحذيره من خطر ما.

 

وباستخدام الإخطارات الصوتية، يمكن للمستخدمين اختيار الصوت الذي يريدون أن يتم تنبيههم إليه، وكيف يريدون أن يتم إعلامهم به.


وتؤكد الشركة أن التطبيق الجديد يراعي الحفاظ على خصوصية المستخدمين حيث لا يمكن أن يرسل المحادثات الصوتية للمستخدم أو المحيطين به.


وتقوم هي فقط بمعالجة الأصوات المحددة مسبقًا وتختص بجهاز الهاتف الذكي أو ساعات اليد الذكية، التي تهتز لتنبيه مرتديها عند اكتشاف ضوضاء مهمة أو مسبقة التحديد فقط ولا يتم بث ما يتم رصده أو تسجيله عبر الإنترنت.

 

 

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