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الأحد، 28-05-2023 12:44 م

غوغل تطلق نسخة تجريبية من خدمة بحث الذكاء الاصطناعي 'إس جي إي'

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية غوغل اعتزامها إطلاق نسخة تجريبية من خدمة البحث "إس.جي.إي" أو "تجربة البحث التوليدي" (سيرش جنريتيف إكسبيرينس) والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم نتائج البحث مباشرة إلى المستخدم.

وعلى عكس محرك بحث غوغل التقليدي، الذي يعرض في نتائج البحث كقائمة روابط زرقاء، فإن خدمة إس.جي.إي تستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المستخدم على صفحة محرك بحث غوغل. وبعد إدخال السؤال على محرك غوغل، سيظهر صندوق مربع أخضر أو أزرق يتسع مع إجابة جديدة تم توليدها باستخدام نموذج اللغة الموسع لغوغل، كما هو الحال في منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي التي تقدمها شركة أوبن أيه.آي المملوكة لإمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت.

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يجمع محرك البحث المعلومات اللازمة للإجابة على سؤال المستخدم من صفحات الإنترنت وروابط المصادر المختلفة. كما يمكن أن يطرح أسئلة تالية عبر خدمة إس.جي.إي لكي يتمكن من تقديم إجابات أكثر دقة.

 


يذكر أن خدمة إس.جي.إي ليست متاحة في اللحظة الحالية للعامة وتحتاج إلى إنشاء حساب على خدمة "سيرش لابس" من غوغل حتى يمكن استخدامها. وخدمة "سيرش لابس" متاحة حالياً لعدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية فقط، على الرغم من أنه يمكن للراغبين إضافة أسمائهم على قوائم انتظار للاستفادة من الخدمة.

 

ومنذ ظهور منصة شات جي.تي.بي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات فريدة على أسئلة المستخدمين، في أواخر العام الماضي، تسابقت شركات التكنولوجيا لإضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منتجاتها في ظل زيادة اهتمام المستخدمين بهذه التكنولوجيا.

 

وفي وقت سابق من العام الحالي كشفت غوغل عن منصة منافسة باسم بارد، وأضافت مايكروسوفت تكنولوجيا جي.تي.بي إلى محرك البحث الخاص بها بنج مباشرة. كما أضافت تطبيق توليد الصور باستخدام تقنية دال -إي التي طورتها أوبن أيه.آي أيضاً إلى محرك البحث بنغ.
وتستطيع منصة بارد التي طورتها غوغل صياغة جمل معقدة رداً على الأسئلة، مع إضافة روابط الإنترنت ومصادر المعلومات المستخدمة في الإجابة على الأسئلة.

 

وعندما يبحث المستخدم عن دراجة مثلاً، فإن منصة بارد تقدم إجابة تشمل أهم النقاط التي يجب أن يهتم بها المستخدم عن اختيار الدراجة والمتاجر التي توفرها بأفضل الأسعار مثلاً.
ورداً على سؤال عن "أفضل دراجة مناسبة لأسرة تضم 3 أطفال ولديها كلب"، مع تحديد أماكن وقوف الدراجات في المنطقة الموجود فيها المستخدم، قدمت بارد إجابة تحتوي على المعلومات الأساسية وروابط لمزيد من المعلومات، بالإضافة إلى أسئلة مرتبطة عن أشياء مثل الوقت اللازم للوصول إلى مكان وقوف دراجات محدد.

 

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