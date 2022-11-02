غوغل تطلق وظائف جديدة في "لينك فاميلي"

الوكيل الإخباري-أعلنت شركة غوغل تطوير واجهة جديدة لتطبيق Family Link، تيسيراً على الوالدين عند وضع إعدادات خاصة بالأطفال على أجهزة أندرويد.

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وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن استخدام وظائف التحكم في المحتوى المسموح به وأوقات الشاشة وأقفال الجهاز في أي متصفح. وذلك، يجب تسجيل الدخول إلى Familylink.google.com بحساب غوغل للمستخدم.



وتتضمن المزايا الجديدة القدرة على إعداد أوقات الشاشة لكل من الجهاز والتطبيق، إضافة إلى "only today" إذا لزم الأمر، وذلك لإلغاء كل القواعد المعمول بها والمتكررة.



ويمكن أيضاً تنظيم قيود المحتوى أو الوصول إلى الإنترنت بشكل فردي اعتماداً على الجهاز أو التطبيق.



وأضيفت وظيفة "الوصول" إلى "التتبع"، لتتبع مكان الطفل في الوقت الحالي، بإشعار بمجرد وصول الطفل إلى موقع محدد مسبقاً، على سبيل المثال المدرسة أو أحد الأصدقاء أو الملعب.

