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غوغل تطلق Gemini 2.5 Deep Think

ك
تعبيرية
 
الأحد، 03-08-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت "غوغل ديب مايند" عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 2.5 Deep Think، وهو الأقوى لديها في الاستدلال والتفكير المتعدد المسارات.

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✅ يستخدم وكلاء ذكاء متعددين لحل الأسئلة المعقدة بالتوازي.
✅ متاح لمشتركي باقة Gemini Ultra بسعر 250 دولارًا شهريًا.
✅ يتفوّق على نماذج OpenAI وxAI في اختبارات الذكاء والبرمجة:
34.8% في اختبار Humanity’s Last Exam
87.6% في اختبار LiveCodeBench6


🔧 تم تحسينه بتقنيات جديدة في التعلم التعزيزي لحل المشكلات الإبداعية والتخطيطية.

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