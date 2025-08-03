غوغل تطلق Gemini 2.5 Deep Think

الوكيل الإخباري- أعلنت "غوغل ديب مايند" عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 2.5 Deep Think، وهو الأقوى لديها في الاستدلال والتفكير المتعدد المسارات.

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✅ يستخدم وكلاء ذكاء متعددين لحل الأسئلة المعقدة بالتوازي.

✅ متاح لمشتركي باقة Gemini Ultra بسعر 250 دولارًا شهريًا.

✅ يتفوّق على نماذج OpenAI وxAI في اختبارات الذكاء والبرمجة:

34.8% في اختبار Humanity’s Last Exam

87.6% في اختبار LiveCodeBench6



🔧 تم تحسينه بتقنيات جديدة في التعلم التعزيزي لحل المشكلات الإبداعية والتخطيطية.