غوغل تطلق Gemini 2.5 Deep Think

✅ يستخدم وكلاء ذكاء متعددين لحل الأسئلة المعقدة بالتوازي.
✅ متاح لمشتركي باقة Gemini Ultra بسعر 250 دولارًا شهريًا.
✅ يتفوّق على نماذج OpenAI وxAI في اختبارات الذكاء والبرمجة:
34.8% في اختبار Humanity’s Last Exam
87.6% في اختبار LiveCodeBench6
🔧 تم تحسينه بتقنيات جديدة في التعلم التعزيزي لحل المشكلات الإبداعية والتخطيطية.
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