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الخميس، 06-04-2023 03:46 م

غوغل تعلن عن إجراءات أمان جديدة لمستخدمي أندرويد

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الوكيل الإخباري - أعلنت "غوغل" أنّ تطبيقات "أندرويد" ستتيح قريباً حذف حسابات وبيانات المستخدمين في داخل التطبيق وعلى موقع الويب، وسيتعيّن على المطوّرين أيضاً مسح البيانات الخاصّة بأيّ حساب عندما يطلب المستخدمون حذف الحساب بالكامل.

وأشارت الشركة في مدوّنة أن الخطوة تهدف إلى "توعية المستخدمين بشكل أفضل" بشأن تحكّمهم ببياناتهم، وتعزيز الثقة في كلّ من التطبيقات ومتجر "بلاي". وذكرت أنّها ستوفّر المزيد من المرونة، إذ يُمكن حذف بيانات معيّنة (مثل المحتوى الذي تمّ تحميله) من دون الحاجة إلى مسح الحساب بالكامل.

وبحسب ما ورد، فستدخل السياسة حيّز التنفيذ على مراحل، ابتداء من تاريخ السابع من كانون الأول، ويشكّل نهاية مهلة الإجابة عن الأسئلة المتعلّقة بحذف البيانات في نموذج أمان تطبيقاتهم، ثم تبدأ قوائم المتاجر بعرض التغييرات في أوائل عام 2024، ويمكن للمطوّرين تقديم طلب للحصول على تمديد حتى 31 أيار من العام المقبل.

تأتي التغييرات بعد عدّة أشهر من قيام "أبل" بوضع قاعدة مماثلة لمتجر تطبيقاتها، ممّا يدلّ على أن الشركات تشعر بالقلق إزاء انتهاكات الخصوصيّة والتداعيات المترتّبة على ذلك. فهي لا تريد أن يقع المستخدمون فريسة لانتهاكات البيانات لأنهم لم يستطيعوا حذف الحسابات أو المعلومات الحسّاسة بسهولة عند توقّفهم عن استخدام أحد التطبيقات.

يأتي هذا أيضاً في أعقاب الجهود المتزايدة التي يبذلها المنظّمون للمطالبة بمزيد من تحكّم المستخدمين بالخدمات، إذ اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أخيراً تغييرات في القواعد لتوفير طرق سهلة لإلغاء الاشتراكات والعضويّات.
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