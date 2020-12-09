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الأربعاء، 09-12-2020 11:43 ص

غوغل تعلن عن تحديثات كبرى في متصفح كروم

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية عن طرح شركة غوغل الأمريكية تحديثات كبرى في متصفحها "غوغل كروم".

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وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تحديث "غوغل كروم" يمكنه تسجيل الدخول وحفظ كلمات المرور من دون المزامنة مع باقي الحسابات أو جهات الاتصال.


ويسمح تحديث "غوغل كروم" بإمكانية ملء تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك، حتى لو لم تكن مشغلا لميزة مزامنة المتصفح.

 

ويسمح هذا بإمكانية تسهيل الوصول إلى معلومات تسجيل الدخول أو تفاصيل الدفع الخاصة بك من دون الحاجة إلى المزامنة مع أجهزة أخرى.


وتعمل تقنية "غوغل كروم" الجديد على جميع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".


وتعمل طريقة تسجيل الدخول بنقرة واحدة باستخدام أي من الحسابات التي استخدمتها مسبقًا على الجهاز.


ومع ذلك، ستتمكن أيضًا من تسجيل الدخول دون حفظ حسابك، أو الانتقال مباشرة إلى وضع التصفح المتخفي.


إذا اخترت تسجيل الدخول، فستحصل على وصول سريع إلى تفاصيل الدفع المخزنة في حساب غوغل المحدد مسبقا، وكل ما عليك سوى تأكيد رمز التحقق من البطاقة (CVC) للبطاقة أو مصادقة هويتك باستخدام المقاييس الحيوية، لتتمكن من استخدامها.


وستتمكّن أيضًا من خلال تحديث "غوغل كروم" استخدام بطاقة جديدة وحفظ تفاصيلها على هذا الحساب.


وتعمل غوغل على تسهيل الوصول إلى كلمات المرور وحفظها أيضًا، والحفظ التلقائي لكلمات المرور الجديدة في حسابك.


وسيتم طرح هذه المزايا الجديدة بصورة رسمية لكل مستخدمي "غوغل كروم" خلال الشهرين المقبلين.

 

سبوتنيك

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