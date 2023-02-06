غوغل تعمل على متصفح ثوري لهواتف آبل

الوكيل الإخباري - يعمل مطورو كروميوم من غوغل على متصفح ويب تجريبي لنظام iOS من شأنه كسر قيود محرك متصفح آبل. ويستخدم المتصفح التجريبي، الذي يتم متابعته بنشاط من قبل المطورين، محرك غوغل بلينك “Google Blink”.



وبحسب قواعد "متجر التطبيقات" من آبل، فإن تطبيقات المتصفح على iOS يجب أن تستخدم محرك متصفح ويب كيت “WebKit” الخاص بها. هذا يعني أنه في حين أن متصفحات مثل كروم و إيدج مبنية على كروميوم على نظامي macOS و ويندوز، فإن نظراءها من المتصفحات في iOS مجبرة على استخدام ويب كيت من آبل، مما يجعلها تعمل بشكل مشابه لمتصفح سافاري.





استناداً إلى التعليمات البرمجية المرئية، يبدو التطبيق وكأنه بداية بناء متصفح بديل، ولكنه لا يزال يفتقد بعض الميزات الرئيسية في هذه المرحلة المبكرة. وتدعي غوغل أن التطبيق هو مجرد نموذج أولي تجريبي يهدف إلى فهم جوانب معينة من الأداء على iOS، و لن يكون متاحاً للمستخدمين قريباً.





وبحسب المراقبين، يمكن أن يكون مشروع متصفح iOS التجريبي من غوغل علامة على أن الشركة تتوقع تغييرات في قواعد النظام الأساسي لشركة آبل.





ومن المتوقع أن يجبر قانون الأسواق الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي شركة آبل على السماح باستخدام متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية، ورفع قيود محرك المتصفح في أقرب وقت في العام المقبل.





وقد يكون مشروع غوغل بداية في تطوير متصفح قائم على محرك “بلينك” لنظام iOS في المستقبل، وفق ما أورد موقع ماك رومرز الإلكتروني.

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