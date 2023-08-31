الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 02:35 م

غوغل تقدم ترقية رئيسية قريباً لهواتف أندرويد

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة آبل عن موعد إطلاق هاتف آيفون 15، وبعد 24 ساعة فقط حذت غوغل حذوها، وسيتم إطلاق هاتفين جديدين بنظام أندرويد وهما بيكسل 8 وبيكسل 8 برو الجديدين في 4 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وسيستهدفان بشكل رئيسي منافسة هواتف غالاكسي 23 من سامسونغ.

ومن المتوقع أن يشمل الهاتفان الجديدان لشركة غوغل بنظام أندرويد على معالجات أسرع وعمر بطارية محسّن وتعزيز نظام الكاميرا الحائز على جوائز غوغل، والذي يعتبر بالفعل أحد أفضل الأنظمة في هذا المجال.

وتسربت للتو صورة لكيفية ظهور هاتف بيكسل 8 برو عبر الإنترنت، حيث يحصل الجهاز على نفس شريط الكاميرا الطويل عبر اللوحة الخلفية. وتُظهر الصورة أيضاً لوناً كريمياً خفيفاً قد يكشف أن غوغل لا تخطط لإعادة تصميم جريئة هذا العام.

وإلى جانب الهواتف الجديدة، من المرجح أن تطلق غوغل العنان لسماعات بيكسل بودز المحدثة في 4 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي ستحصل بالتأكيد على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة بشكل أفضل وعمر بطارية أطول.

ومن المؤكد أنه شهر مزدحم مع انطلاق حدث آبل في 12 سبتمبر (أيلول)، وسيتبع ذلك إطلاق أمازون لمكبرات صوت إيكو جديدة، وإضافة غوغل المزيد من الأدوات إلى المتاجر قبل عيد الميلاد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية."

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