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الأربعاء، 19-10-2022 03:59 م

غوغل تقدم خدمات انترنت بسرعات فائقة

غوغل-كروم


الوكيل الإخباري-من المزمع أن توفر غوغل زيادة كبيرة في سرعات الإنترنت حيث كشفت الشركة أنها ستوفر انترنت بسرعات 5 غيغابت و8 غيغابت في الثانية، في أوائل 2023 في الولايات المتحدة بأسعار تبدأ من 125 دولاراً.

سيتضمن المستويان معدلات تحميل وتنزيل متناظرة، وجهاز توجيه وايفاي 6. ومن المتوقع أن تساعد الترقيات في عمليات نقل الملفات الضخمة في أسرع وقت ممكن.

وتعتبر هذه الخطوة قفزة كبيرة من غوغل بعد سنتين من توفير خدمة إنترنت بسرعة 3 غيغابت في الثانية في عام 2020، ويمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في سرعات الإنترنت.

وتمثل الخطط الجديدة من غوغل، توسعاً غير مسبوق لخدمات الإنترنت التي توفرها، حيث ستساهم في اختصار الوقت وتوفير سرعات لم تكن موجودة على الإطلاق، وهذا ما سيحفز الكثير من الشركات للتنافس ويدفعها لتوفير خدمات مماثلة.

وقد يساعد ذلك غوغل في الترويج لخدماتها الأخرى والقيام بترقيات مماثلة لسرعات الإنترنت التي قد تصل إلى 10 غيغابت في الثانية في المستقبل، وفق ما أورد موقع “إنغادجيت” الإلكتروني. 

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