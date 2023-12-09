غوغل تقدم ميزة 'ساعدني في الكتابة' المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى كروم

الوكيل الإخباري - تخطط شركة غوغل لإضافة منشئ نص "ساعدني في الكتابة" المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح كروم.



ميزة "ساعدني في الكتابة" متاحة بالفعل في رسائل غوغل وجيميل ودوكس وكيب مع بعض الاختلافات، وتخطط شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لطرح نفس الميزة لمتصفح الإنترنت الخاص بها.

اضافة اعلان



وتأخذ الميزة المدخلات من المستخدمين في شكل مطالبة نصية وتقوم بإنشاء استجابات نصية أو محتوى طويل وفقاً لذلك. ووفقاً لتقرير صادر عن 9To5Google تعمل غوغل على جلب هذه الإمكانية نفسها إلى إصدارات سطح المكتب من متصفح كروم لأنطمة تشغيل ويندوز وماك ولينوكس. وتشير الشركة إلى الميزة باسم "إنشاء" داخلياً، ولكن سيتم طرح الإصدار الثابت للمستخدمين الذي يحمل اسم "ساعدني في الكتابة".



وذكر التقرير أن ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي ستظهر في نافذة الملء التلقائي المنبثقة في كروم عند كتابة نص عبر الإنترنت، والتي يمكن الوصول إليها أيضاً من قائمة النقر بزر الماوس الأيمن. بالإضافة إلى ذلك، ستتحقق الميزة من محتويات الصفحة التي يتواجد فيها المستخدم للحصول على مزيد من السياق حول ما يجب كتابته.



وقد تضيف غوغل خيارات لضبط أسلوب الكتابة الخاص بالذكاء الاصطناعي. وسيتمكن المستخدمون من مطالبة منشئ النص بتقصير أو تفصيل الاستجابة التي تم إنشاؤها بالإضافة إلى طلب استجابة غير رسمية أو رسمية وفقاً لتفضيلاتهم.

وفي الآونة الأخيرة، أفادت التقارير أن غوغل قررت تأجيل إطلاق نموذجها الأساسي جيميني بعد أن اكتشف الباحثون أن الذكاء الاصطناعي لم يتعامل بشكل موثوق مع بعض الاستعلامات غير الإنجليزية. وكانت غوغل قد خططت في الأصل لإطلاق جيميني بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، ولكن تم تأجيل ذلك حتى يناير (كانون الثاني)، بحسب صحيفة بيزنس ستاندرد.

24

اظهار أخبار متعلقة

