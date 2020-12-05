السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

الضمان يوضح تفاصيل برنامج استدامة

وفيات السبت 5/12/2020

أسعار الذهب السبت 5/12/2020

الصفدي يلتقي مبعوث أميركي لبحث الأزمة السورية

التربية : الكتاب المتداول اجتهاد من إحدى المديريات

المنخفض الجوي يبدأ تأثيره اليوم

بدء تساقط الامطار بغزارة في المملكة

أبو هارون.. أردني ستيني تحدى الحجر وقصته تبكي الحجر - فيديو

الأشغال للمواطنين : ابتعدوا عن مجاري السيول

قرارات هامة من رئيس الوزراء بسبب كورونا - وثيقة

السبت، 05-12-2020 09:27 ص

غوغل تقرر إغلاق إحدى منصاتها

Screen-Shot-2017-12-05-at-2.51.36-PM.width-1160


الوكيل الاخباري - قررت شركة غوغل، عملاق الصناعات التكنولوجية، إغلاق إحدى منصاتها خلال العام المقبل 2021.

اضافة اعلان

وأعلنت غوغل عزمها إنهاء منصة إنشاء الأجسام ثلاثية الأبعاد (بولي) Poly من خلال رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى مستخدمي المنصة  تُعلِمهم فيها بأنها عازمة على إغلاق المنصة نهائيًا خلال العام المقبل، حسبما ذكر موقع "تك كرانش".

وأوضحت غوغل في رسالتها إنها ستغلق منصة Poly اعتبارًا من 30 حزيران/ يونيو 2021، واعتبارًا من 30 نيسان/ أبريل المقبل، لن يتمكن المستخدمون من تحميل أيٍ من النماذج الثلاثية الأبعاد على الموقع.

وتعتبر Poly  أداة لإنشاء الأجسام الثلاثية الأبعاد المُحسَّنة لتقنية الواقع الافتراضي، وتتيح للمستخدمين سهولة إنشاء الأجسام ذات العدد المنخفض من السطوح باستخدام أدوات الواقع الافتراضي.


وصممت المنصة لتعمل بوصفها طريقة سهلة لإنشاء الأجسام الثلاثية الأبعاد وعرضها، ثم استخدام تلك الأجسام في ألعاب الواقع الافتراضي، وذلك بالمقارنة بأدوات الواقع الافتراضي التي تركز على النحت والفن، مثل: أداة Tilt Brush من غوغل، و Medium التي كانت تابعة لفيسبوك، ولكنها الآن تابعة لشركة أدوبي.


يُشار إلى أن Poly ليست المنتج الأول في مجالي الواقع الافتراضي والواقع المعزز الذي تنهيه غوغل، إذ سبق لها أن أنهت منصة الواقع الافتراضي المخصصة للأجهزة المحمولة Daydream.


ودفع الارتفاع الأولي في صناعة الواقع الافتراضي والواقع المعزز الكثير من الشركات الناشئة – التي تركز على الأجسام الثلاثية الأبعاد – إلى المراهنة بصورة كبيرة على إنشاء مكتبات توفر للعاملين في هذه الصناعة ما يحتاجونه من الأجسام الثلاثية الأبعاد.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_643104079

مايكروسوفت تطور تكنولوجيا جديدة لقراءة انطباعك عن العمل!

screen-shot-2020-09-24-at-1-07-05-pm

أليكسا من أمازون يمكنه التبديل بين المزيد من اللغات

safari_4

ثغرة تسمح بالتحكم في هاتف آيفون.. ومراقبة صاحبه

RE4ncJa

كيفية تعطيل ميزة النسخ واللصق الجديدة في متصفح إيدج

shopping-online-with-smartphone-and-credit-card-on-hand--872561010-5aa6191fa18d9e00387bc689

خبير يكشف القاعدة الاساسية لحماية البطاقة المصرفية من المحتالين

split-cta-switch-lite

ميزات جديدة تصل منصات Nintendo الشهيرة للألعاب

أخبار متعلقة
safari_4

ثغرة تسمح بالتحكم في هاتف آيفون.. ومراقبة صاحبه

google-maps-india

خرائط غوغل تطرح تحديثا يحوله إلى تطبيق مجتمعي

ciobulletin-google-one-vpn-launches

غوغل تحمي بيانات مستخدمي أجهزة أندرويد بخدمة جديدة

wjoel_1777_180403_youtube_003.0

يوتيوب تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

5fbda3d34c59b70ca0550104

غوغل تنوي حرمان أحد أشهر تطبيقاتها من ميزة مهمة

202011231221117258_Google-testing-paid-service-Task-Mate-in-India_SECVPF

غوغل تختبر تطبيقا يتعرف على تسجيلاتك الصوتية